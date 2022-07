Prefeitura entrega recapeamento asfáltico de ruas do centro

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 2 de julho de 2012

Rua do centro depois



Neste domingo, 24, a Prefeitura de Carapicuíba entrega as obras de recapeamento das ruas Augusto, João Acácio de Almeida, Intenogênio Juliano da Costa e Palmeiras. O ato de entrega acontece a partir das 9h, na Rua João Acácio, no Jardim das Belezas, próximo ao centro, e conta com a presença do prefeito Sergio ribeiro, dentre outras autoridades.

As quatro ruas do Jardim das Belezas, que eram revestidas por antigos bloquetes, foram recapeadas com asfalto, tiveram guias e sarjetas substituídas, e receberam galerias de águas pluviais e rede de esgotos. As obras, executadas por empresa contratada através de licitação, foram viabilizadas através de convênio com o FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento), no valor de R$ 1.699.372,71.

Rua do centro antes

No sábado, junto com a entrega da obra, a Prefeitura leva aos moradores do Jardim das Belezas e adjacências, lazer e serviços com a “Prefeitura no seu Bairro”, ação social criada na atual Administração, que visa levar serviços essenciais até os munícipes.

Durante a ação, os moradores são beneficiados com corte de cabelo, emissão de carteira de trabalho, teste do diabetes, pressão alta, consulta com clínico geral e dentista, atividades esportivas, orientações jurídicas, de direitos do consumidor, aulas de artesanato, inscrições para vagas em creches e alfabetização de adultos, distribuição de mudas, e muito mais.

“As melhorias realizadas no Jardim das Belezas e a proximidade dos serviços da Prefeitura contribuem para elevar a qualidade de vida da população”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.