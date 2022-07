Carapicuíba ganha seu primeiro Posto de Saúde da Família

Data de Publicação: 5 de julho de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde, inaugura, neste sábado, 30, o prédio onde funcionará o Posto de Saúde da Família da Vila Dirce. A unidade foi construída graças ao convênio firmado com o Ministério da Saúde, e custou cerca de 200 mil reais. A inauguração acontece às 16 horas na Estrada Ernestina Vieira, 70.

O prédio de mais 200 m² de área construída, (com recepção, sala de reunião, consultórios e outras dependências), fica na segunda elevação do antigo estacionamento do Pronto Socorro da Vila Dirce. Na primeira elevação, está em construção o Pronto Socorro Infantil.Com a inauguração do novo prédio do PSF, tem início uma nova fase da política de atenção básica, que vai melhorar muito a atenção à saúde da população. O Programa Saúde da Família, implantado pelo Governo Federal é uma estratégia diferenciada no atendimento em saúde. A novidade é que as equipes de profissionais da saúde compostas por médico, dentista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde visitam as famílias da área delimitada, e mantém contato permanente, dependendo da gravidade dos casos.