Carapicuíba realiza 1ª Jornada da Cultura Inclusiva

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 5 de julho de 2012

A Prefeitura do Município de Carapicuíba, preocupada com a inclusão social e educacional de todos os munícipes tem desenvolvido ações visando à garantia dos direitos da população aos serviços de atendimento básico.



Nessa perspectiva foi realizada a 1ª Jornada da Cultura Inclusiva, envolvendo setores importantes da Sociedade Civil organizada (Movimentos populares, entidades ligadas às questões de inclusão social e entidades religiosas, assim como outras filosofias de vida) e o Poder Público Municipal (Secretaria da Saúde e Educação), objetivando estimular mudanças na cultura da sociedade e fortalecer a inclusão social das pessoas com deficiência.

Realizada entre os 12 a 16 de junho de 2012, o evento abordou de formas diferenciadas as múltiplas perspectivas sobre a questão: dias 12 e 13/06, Seminários da Secretaria da Saúde e Medicina Preventiva, com palestras sobre temas como “Olhar Humanizado para a Diferença” e “Violência e a Sociedade”, além de Rodas de Conversa e Oficinas Temáticas.

Nos dias 14 e 15/06, o Fórum da Educação na perspectiva inclusiva, sob a responsabilidade da Secretaria da Educação, realizaram-se palestras como “Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez”, com Steve Dobner e “Políticas Públicas na perspectiva inclusiva” com J. L. Goldfarb (PUC/SP). As especificidades da deficiência foram discutidas nos Painéis Temáticos e os Pôsteres, além da Mesa de debate com o tema polêmico sobre “Currículos, práticas pedagógicas e Avaliação”, com as professoras Sandra Paula da Silva Batista e Ester Asevedo, especialistas em educação especial.

No dia 16/06, o Movimento das Pessoas com Deficiência de Carapicuíba (MPDC) realizou o 3º Simpósio da Jornada da Cultura Inclusiva com a palestra de Tuca Munhoz, filósofo de formação e consultor em projetos sociais e políticas públicas para pessoas com deficiência, militante na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Na plenária foram apresentadas as ações inclusivas realizadas pelas secretarias municipais de Carapicuíba e a síntese das atividades da semana com os respectivos encaminhamentos que constituirão as diretrizes das políticas públicas para pessoas com deficiência em Carapicuíba para os próximos anos, encerrando com êxito, a 1ª Jornada da Cultura Inclusiva em Carapicuíba.