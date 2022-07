Prefeitura de Carapicuíba e Governo do Estado inauguram obras

Data de Publicação: 5 de julho de 2012

Neste sábado, 30, o prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, recebe o governador Geraldo Alckmin para inauguração das três novas ruas próximas ao Parque da Lagoa. Eles também assinam contrato para a construção do Túnel da Avenida Mário Covas e Passarela entre o calçadão e a FATEC/ETEC. O avento acontece às 10 horas na Av. Francisco Pignatari, ao lado da FNC.

Para a construção das ruas do sistema viário da Lagoa foram necessárias a canalização do Córrego do Pedreira, abertura das vias e pavimentação. Elas vão oferecer nova ligação do município à Rodovia Castelo Branco e acesso às faculdades.

Em continuidade à construção do Novo Centro, será assinado contrato para o início das obras da passarela do Calçadão (boulevard) até a Fatec e construção do Túnel (passagem de nível) da Avenida Mário Covas. O convênio foi assinado em janeiro, autorizando o repasse do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento) de R$ 19.047.184,56.O convênio prevê novos repasses até atingir o valor total de R$ 60 milhões. O FUMEFI é responsável pela liberação de recursos para o desenvolvimento de cidades com baixa arrecadação. Quem determina como os valores devem ser aplicados, é o prefeito do município. Em Carapicuíba, o prefeito Sergio Ribeiro utilizou estas verbas, em 2011, para a ampliação da FATEC e ETEC e a construção do Complexo Viário da Lagoa, que será inaugurado neste sábado.

O prefeito Sergio Ribeiro reiterou que “esta assinatura é um marco histórico para Carapicuíba, que representa mais que uma reformulação urbanística e novo paisagismo: É a reconstrução da autoestima do nosso povo”.