Fundo Social realiza feijoada beneficente

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 6 de julho de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), realizou neste domingo, 17, uma feijoada beneficente, no Clube da Sabesp, na Vila Gustavo Corrêa.

O evento acontece uma vez por ano e toda verba arrecadada com a venda dos convites é usada para a realização do Casamento Comunitário, iniciado na atual gestão do prefeito Sergio Ribeiro, e outras ações do Fundo Social. Mais de 200 pessoas compareceram e saborearam este, que é um mais tradicionais dos pratos brasileiros, tornando o evento um sucesso. Além da presidente do FSS, Áurea Rodrigues Silva, organizadora do evento, compareceram o prefeito Sergio Ribeiro, o secretario da Assistência Social e Cidadania, dentre outtas autoridades.