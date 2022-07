Praça das Bandeiras será novo cartão postal da cidade

Data de Publicação: 7 de julho de 2012

Hoje, 27, às 18 horas, a Prefeitura de Carapicuíba inaugura a Praça das Bandeiras, com mastros medindo mais de 30 metros de altura para hastear as bandeiras do Brasil, São Paulo e Carapicuíba.

Além das bandeiras, que podem ser vistas há quilômetros de distância e até por vista aérea, a praça também possui fonte de água com luminárias e efeito véu, com funcionamento eletrônico.

Com o cenário de palmeiras, bancos de eucalipto tratado e plantas ornamentais, a praça é o novo cartão postal de Carapicuíba, oferecendo um local de descanso e integração, nas proximidades do terminal rodoferroviário.