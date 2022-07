Tradicional Festa de São Pedro tem ponto alto nesta sexta-feira

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 10 de julho de 2012

Considerada a maior festa junina da região Oeste da Grande São Paulo, comemoração na Vila Sul Americana encerra no dia 29, com grande quermesse e show pirotécnico.

As festividades da Festa de São Pedro tiveram início no dia 20, com a Novena. O levantamento do mastro ocorre hoje às 19 horas. A “Festa de São Pedro” homenageia o santo padroeiro da cidade de Carapicuíba. Uma grande quermesse anima os cinco dias de festa, da qual fazem parte missas, realizadas na igreja de São Pedro, situada na Praça da Vila Sul Americana, onde ocorre o evento, shows musicais, barracas com comidas típicas, procissão, e um grande espetáculo pirotécnico (a queima de fogos), encerrando o evento.

Programação:

06h- Missa da Alvorada

10h- Missa Solene

16h- Procissão de São Pedro

21h- Festa de São Pedro com a queima de fogos às 23h

Este ano a Prefeitura de Carapicuíba preparou um vídeo, para o dia 29, contando a história da Festa de São Pedro com depoimentos de moradores e participantes históricos.

HISTÓRICO DA FESTA

Em meados de 1926, foi instalada na região a empresa Fiação Sul Americana, uma fábrica de fios e tecidos, montada por imigrantes ingleses. Os donos da fábrica eram devotos de São Pedro e as reuniões culminaram em comemorações ao santo, que após a emancipação de Carapicuíba, foi considerado padroeiro da cidade.

Anos mais tarde, por volta dos anos 70, foi construída Paróquia São Pedro e a comemoração, já com proporções maiores, passou a acontecer na praça situada em frente ao local.

Com o passar dos anos a festa de São Pedro tornou-se uma das mais tradicionais do Município e considerada a maior festa junina de toda a região Oeste da Grande São Paulo, que ganhou fama, entre outros aspectos, graças ao grande show pirotécnico, que dura cerca de 15 minutos.

SOBRE O APÓSTOLO PEDRO

São Pedro foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo, como está escrito no Novo Testamento. São Pedro foi o primeiro Bispo de Roma, sendo por isso o primeiro Papa da Igreja Católica.

No Evangelho de São Mateus, 16,13-19: Jesus pergunta a seus discípulos (depois de se informar do que sobre ele corria entre o povo): “E vós, quem pensais que sou eu?”.

Simão Pedro, respondendo, disse: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”. Jesus respondeu-lhe: “Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim Meu Pai que está nos céus. Também Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei Minha Igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do Reino dos Céus e o que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus” (Mt 16,16-19).

Pedro foi o fundador, junto com São Paulo, da Igreja de Roma (a Santa Sé), sendo-lhe concedido o título de Príncipe dos Apóstolos, primeiro Papa e foi também o primeiro Bispo de Igreja de Roma. No dia 29 de junho, comemora-se o martírio de Pedro e Paulo.