Prefeitura de Carapicuíba conclui mais cinco obras

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 11 de julho de 2012

No último final de semana, a Prefeitura de Carapicuíba entregou à população, mais cinco obras, sendo duas da área da Saúde, duas da Educação e uma área de lazer.

No sábado, 30, foi inaugurado o prédio da Unidade de Saúde da Família (USF) na Vila Dirce, à Estrada Ernestina Vieira, 70, atrás do Pronto Socorro da Vila Dirce. A construção foi uma parceria da Prefeitura com o Ministério da Saúde. O imóvel, que abriga a primeira USF do município, é um marco na história de Carapicuíba, pois inicia uma nova fase da política de atenção básica à saúde da população.

O Programa Saúde da Família é uma estratégia de reorganização do modelo de saúde. As equipes de profissionais compostas por médico, dentista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde visitam as famílias em suas residências.

No domingo, mais quatro inaugurações

No domingo, 1º de julho, a Prefeitura entregou à população o Posto de Saúde construído com recursos próprios, na Rua José Fernandes Teixeira nº 3. O novo espaço vai complementar o atendimento da UBS que já funciona na Vila Helena (Rua José Fernandes Teixeira nº 78-B).

No mesmo endereço, também foi entregue a EMEI Bem-te-vi, Fase I e Fase II (Creche e Pré-Escola). Com o novo prédio, as famílias do bairro contam agora com mais vagas em educação infantil e creche. “Investir na saúde é cuidar de vidas, porque o sonho de todo pai e de toda mãe é que seu filho tenha uma vida melhor” enfatizou o prefeito Sergio Ribeiro.Na tarde de domingo houve ainda a entrega da ampliação da EMEI Ademar Ferrari no Jardim Planalto (Rua Serra de Mailasky, 400), que foi totalmente reformada, aumentando os números de vagas e trazendo muito mais conforto para as crianças matriculadas e a tranqüilidade para as mães, que contam com um local seguro e adequado às necessidades de seus filhos.Também foi inaugurada a Praça das Palmeiras – José Alves dos Santos, no Roseira Parque. O nome homenageia um antigo morador e benfeitor do bairro. A praça possui quadra de areia, brinquedos para as crianças, bancos e mesas, sendo mais um local de descanso e lazer para a população.