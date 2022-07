Tem início em Carapicuíba, a maior obra pública da história da cidade

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 11 de julho de 2012

O prefeito Sergio Ribeiro recebeu o governador Geraldo Alckmin em Carapicuíba na manhã de sábado, 30 de junho, para a inauguração das ruas Alfredo Requeidão, Cicero Canuto e Paulo Leivas Macalão, que fazem parte do sistema Viário da Lagoa.

Eles também assinaram a Ordem de Serviço para início da construção do Novo Centro, que inclui a passarela de ligação entre o Calçadão e o Parque da Lagoa, além do túnel da Av. Mario Covas e o novo terminal de ônibus com acesso à CPTM.

A obra é uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Carapicuíba, por meio do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento).

Segundo o governador, as intervenções realizadas em Carapicuíba são as maiores realizadas pelo Fundo até hoje. Além dos valores já investidos, de 8 milhões em 2011 e 19 milhões em 2012, o prefeito Sergio Ribeiro já determinou que os repasses dos próximos anos serão destinados para a construção do Novo Centro, totalizando R$ 60 milhões.

Para a construção das ruas do Sistema Viário da Lagoa foram necessárias a canalização do Córrego do Pedreira, abertura das novas vias e pavimentação. Elas oferecem nova ligação do município à Rodovia Castelo Branco e acesso às faculdades.

Com a obra do Novo Centro, a Av. Mário Covas fica mais rápida, sem semáforos e faixas de pedestres, e a população ganha a segurança da passarela. Assim, Carapicuíba passa a oferecer maior fluidez ao trânsito do corredor Oeste, que inclui as cidades de Barueri, Jandira, Santana de Parnaíba, Itapevi, Pirapora, Cotia e Osasco, o que beneficia uma população de mais de 550 mil pessoas, além dos munícipes de Carapicuíba.

O prefeito Sergio Ribeiro expressou o seu contentamento em dar início à obra que vai transformar o centro de Carapicuíba, melhorar a qualidade do tráfego e elevar a autoestima da população. “Nosso desafio tem sido o de preparar a cidade para que as grandes mudanças aconteçam, e já estamos vendo o sonho de muitos carapicuibanos se tornarem realidade”, frisou, concluindo com a frase do poeta Fernando Pessoa: “Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.”

Decisão final para a população da área da Savoy

O governador Geraldo Alckmin anunciou, conforme reivindicação do prefeito Sergio Ribeiro, a decisão de colocar à disposição do Município de Carapicuíba os R$ 7 milhões do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) para a compra do terreno da área da Savoy, beneficiando cerca de 700 famílias.