Prefeitura de Carapicuíba promove Arraial do Bem nesta sexta-feira

Data de Publicação: 12 de julho de 2012

Nesta sexta-feira, 6 de julho, a partir das 18 horas, o Estacionamento do Centro Administrativo da Prefeitura de Carapicuíba abriga a Festa Julina dos servidores municipais, proporcionando momentos de confraternização entre funcionários, familiares e amigos.

A festa recebe, desde 2011, o título de “Arraial do Bem”, sendo preparada com brincadeiras, quadrilha, música ao vivo e comidas típicas. Os valores arrecadados serão destinados para as obras sociais do Fundo Social de Solidariedade.

“O bom relacionamento da equipe de trabalho resulta na melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. Se depender da animação do Arraial do Bem, a gente vai longe”, afirma o Prefeito Sergio Ribeiro.

Arrial do Bem 2012

6 de julho – sexta-feira

a partir das 18 horas

Estacionamento do Centro Administrativo da Prefeitura de Carapicuíba

Av. Deputado Emílio Carlos, após o Ciretran, sentido centro-bairro