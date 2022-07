GCM de Carapicuíba completa 90 integrantes

A segunda turma de Guardas Municipais de Carapicuíba, formada por 53 guardas, acaba de ingressar a corporação, totalizando 90 servidores, entre homens e mulheres.

Além do aumento do contingente, a GCM também passa a contar com equipamentos policiais completos para contenção de distúrbios.

O processo de instituição da Guarda Civil Municipal em Carapicuíba teve início em 2009, quando o prefeito Sergio Ribeiro sancionou a Lei Municipal nº 1107/2009, e assegurou a inscrição do município no Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – órgão ligado ao Ministério da Justiça).

Em 2010, a Prefeitura de Carapicuíba realizou o concurso público para as contratações, promovendo ainda, treinamento e estágio monitorado. Além disso, houve as licitações públicas para a aquisição de motos, carros e equipamentos de segurança.

No dia 20 de agosto de 2011, tomou posse o primeiro contingente da GCM de Carapicuíba, que era a única cidade da região sem a corporação. “Foi um trabalho árduo, mas conseguimos instituir a Guarda em Carapicuíba. A nossa Guarda Municipal trabalhará em colaboração com as Polícias Militar e Civil, sempre defendendo a vida, os valores e a cultura do povo”, enfatizou o prefeito Sergio Ribeiro, por ocasião da posse.