Prefeitura de Carapicuíba inicia mais quatro obras nesta sexta-feira

Data de Publicação: 19 de julho de 2012

Na última quarta-feira, 4, o prefeito Sergio Ribeiro assinou, o repasse de recursos dos Governos Federal e Estadual para o início de novas obras em Carapicuíba. Duas delas têm início na próxima sexta-feira: o recapeamento da Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira, no Jardim Planalto e a canalização de mais um trecho do Córrego Cadaval na Vila Menck.

A Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira, tem início na Av. Inocêncio Seráfico, passa pelo Parque do Planalto e termina próximo à Estrada do Jacarandá. A obra vai beneficiar a população de diversos bairros. Já o novo trecho do Córrego Cadaval a ser canalizado, tem início na Avenida Marginal, próximo ao CSU (Centro Social Urbano), até a UBS Vila Menck.

Além dessas, começam também nesta sexta-feira, duas importantes obras para o esporte, cultura e lazer, graças a convênios com o Governo Federal: a Praça da Juventude no Jardim Planalto, que prevê a construção de pistas de caminhada, salto triplo, salto à distância e de skate, academia de ginástica 3º idade, salão de festas, vestiários, quadras cobertas, auditório para reuniões e salas de projeção de filmes.

Repasses Federais e Estaduais

Também dentro do Complexo Inac (Ariston) terá início a construção da Praça dos Esportes e da Cultura, graças a convênio com o Governo Federal.

A assinatura dos repasses prevê pavimentação e recapeamento de mais de 50 ruas e avenidas. Os recursos são do Governo do Estado, por meio do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento) e do Governo Federal, por meio do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento).

O visível aumento no investimento em Carapicuíba, com recursos federais e estaduais, inclusive da iniciativa privada, deve-se ao empenho da atual administração em cumprir todas as metas e prestação de contas, e pelo uso transparente dos recursos públicos, o que resulta no desenvolvimento e melhoria de vida da população.

Programação de início das obras:

9h – Praça da Juventude – Parque do Planalto

10h – Praça dos Esportes e da Cultura – Inac

14h – Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira – Jardim Planalto

16h – Córrego Cadaval – Vila Menck