Obra na Av. Dante Carraro acaba com enchente no local

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 19 de julho de 2012

Prefeitura de Carapicuíba corrige erro na canalização da transposição de trecho do Córrego Cadaval. Erro cometido em administrações anteriores foi sanado, acabando com risco de enchente.

A Prefeitura de Carapicuíba corrigiu a canalização na transposição de trecho do Córrego Cadaval que frequentemente sofria transbordamento, causando enchente no bairro. Técnicos da empresa contratada, por licitação, para a obra de contenção de enchentes na Avenida Dante Carraro, verificaram que quando a canalização foi feita, em gestão anteiror, foi utilizado método construtivo inadequado, com erro no cálculo e na execução da obra.

Na execução da obra foi encontrado um tubo ármico em tamanho menor que o necessário. Além disso, as aduelas estavam a um metro abaixo dos tubos, causando desnível que não permitia a passagem da água em curso normal, provocando enchentes.

O tubo ármico foi retirado e substituído por aduelas em aço e concreto. Também foram retiradas as lajes e colunas construídas para conter o tubo. Foram colocadas no local aduelas em aço e concreto, aos pares, cada uma medindo 3,5m por 2,5m, para maior vazão de água. Com a obra refeita e concluída, a água passa livremente e deságua no Rio Cotia após a ponte da Avenida Deputado Emílio Carlos, o que resolve definitivamente o problema de enchente naquela área.