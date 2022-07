Prefeitura acaba com o risco de despejo na Savoy

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 19 de julho de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba obteve, na última quinta-feira, 5, junto ao Governo do Estado de São Paulo a assinatura do repasse de 7 milhões para a desapropriação e compra do terreno da Savoy, acabando com o risco de despejo das famílias que vivem na área.

O terreno mede cerca de 66 mil metros quadrados e residem lá cerca de 700 famílias. A ocupação teve início há mais de dez anos e a área se tornou populosa pela ausência de uma política habitacional no município.

Desde o início da atual gestão, a Prefeitura buscou de soluções junto aos governos do Estado, Federal e Caixa Econômica Federal. No início deste ano, foi apresentada a proposta para que o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) repassasse à Prefeitura o valor, como compensação do trabalho de transbordo de materiais dos leitos dos rios Tietê, Pinheiros e outros.

O Governo do Estado aceitou a proposta, viabilizando o repasse. Com a compra do terreno, a próxima etapa é a inclusão da área nos programas de habitação popular “Minha Casa Minha Vida” do Governo Federal e “Casa Paulista” do Governo do Estado.