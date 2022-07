Prefeitura de Carapicuíba inicia a construção de novas creches

Data de Publicação: 26 de julho de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba deu início à construção de duas novas creches municipais. Os recursos foram adquiridos junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, por meio do Programa Proinfância, que também já aprovou a liberação de recursos para a construção de outras cinco unidades no município. Uma unidade será construída no Parque Santa Tereza, à Rua Sergio Cardoso, esquina com a Rua Vinícius de Morais. O terreno está sendo adequado para o início das obras. A outra unidade será construída no Parque Jandaia, à Rua Tenente José Nogueira, ao lado da EMEI Paraíso das Crianças, no local, já foi instalado o canteiro de obras.

As outras unidades serão construídas nos bairros: Aldeia, Vila Cristina, Roseira Parque, Santa Brígida e Parque Santa Tereza (Rua Zacarias de Medeiros, ao lado da UPA). Entretanto, antes do início da construção dessas unidades, são necessárias algumas adequações nos terrenos tais como terraplanagem, contenções, calçadas etc., demandando, por consequência, mais tempo para conclusão destas obras.

Para estar apto a receber assistência financeira pelo programa, o município teve de efetuar o Termo de Adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, elaborar o Plano de Ações Articuladas (PAR – 2007 – 2010), bem como estar com os dados orçamentários relativos à educação atualizados no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope) do Ministério da Educação.

A liberação dos recursos para construção das 7 novas creches foi aprovada pelo FNDE, entre outubro de 2011 até maio de 2012 e, no momento, as obras que ainda não tiveram início estão sendo licitadas. De 2009 até 2012, a Prefeitura criou mais de 4.250 mil vagas em creches, elevando a oferta inicial, de 995 vagas, para 5.210, em junho deste ano.

O programa Pró-infância foi criado em 2007 pelo Governo Federal para prestar assistência financeira aos municípios para a construção de creches e pré-escolas, e aquisição de equipamentos e mobiliários para as unidades. Desde sua criação até o ano passado, o Pró-infância investiu na construção de mais de duas mil unidades em todo território nacional.