Prefeitura realiza campanha contra Hepatite C

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 30 de julho de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, realiza, de 23 a 28 de julho, a Campanha para Detecção Precoce da Hepatite C. A iniciativa acontece no Calçadão, de segunda à sexta-feira, das 9 às 18 horas e no sábado das 10 às 16h.

O evento pretende alertar a população sobre as consequências da Hepatite C e a colher o maior número possível de testes, favorecendo o diagnóstico e o tratamento no início da doença. O teste é feito através da coleta de uma gota de sangue, com uma simples picada no dedo e o resultado é obtido em no máximo 15 minutos. Casos positivos serão encaminhados para tratamento no NAIC – Núcleo de Atendimento em Infectologia, situado no CEM (Centro de Especialidade Médicas) na Vila Sulamericana.

No dia 28 será celebrado o Dia mundial de Luta Contra as Hepatites Virais. A hepatite é uma doença silenciosa e pode ocorrer de diversas formas, sendo as mais comuns, as ocasionadas pelos vírus A, B e C. O principal problema das hepatites é que normalmente os pacientes infectados não costumam manifestar sintomas no início do contágio e quando procuram tratamento, a doença já está na fase crônica.