4º Encontro de Formação Continuada tem inicio na segunda-feira

Data de Publicação: 31 de julho de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação promove de 23 a 26 de julho, o 4º Encontro de Formação Continuada para os educadores da Rede Municipal de Ensino.

Com o tema “Tessituras – Gestão de conhecimento com consciência”, as palestras matinais serão realizadas por especialistas, como a pesquisadora Elvira Souza Lima (doutora pela Universidade de Sorbonne – França); profª Drª Kátia Cristina S. Smole (Matemática) e Claudia Siqueira, coordenadora de projetos do Instituto Sidarta.

No período da tarde, das 13h às 15h, acontecem as Mesinhas de Debate com especialistas de áreas específicas, como Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Movimentos; Ciências Naturais e Matemática; História e Geografia. Das 15h às 18h, ocorrem as oficinas correspondentes às Mesinhas de debate.

À noite, a partir das 18hs, serão realizadas Mesas de Debate constituídas pelos gestores da Rede Municipal de Ensino de Carapicuíba, discutindo diretrizes para uma gestão democrática na educação.

Iniciativa implantada em 2009, o Encontro de Formação Continuada se tornou um momento privilegiado para a reflexão e atualização de práticas pedagógicas e espaços de aprendizagem, envolvendo mais de mil profissionais do município, entre professores, diretores, coordenadores, supervisores e representantes das escolas conveniadas.

Neste ano, a Secretaria da Educação firmou parceria com a Escola do Futuro da USP, o que reflete em maior qualidade nas palestras debates e oficinas. “Com este e outros espaços de formação e atualização, temos alcançado grande melhoria na qualidade de ensino no Município”, frisou a secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos.

Programação:

Dia 23

18h – Igreja Betsaida Central

Dia 24

07h – Palestra “Linguagens” – Instituto Casa da Gente

13 h – Mesa de Debates/Oficinas – Faculdade Nossa Cidade

18 h – Mesa de Debate – Auditório da Faculdade Nossa Cidade

Dia 25

07 h – Palestra “Ciências Naturais e Matemática”- Instituto Casa da Gente

13 h – Mesa de Debates/Oficinas – Faculdade Nossa Cidade

18 h – Mesa de Debate – Auditório da Faculdade Nossa Cidade.

Dia 26

07 h – Palestra “Ciências Humanas” – Instituto Casa da Gente

13 h – Mesa de Debates/Oficinas – Faculdade Nossa Cidade

18 h – Mesa de Debate – Auditório Faculdade Nossa Cidade

Endereços das atividades:

Igreja Betsaida Central – Rua Anselmo Perini, 350 Centro

Instituto Casa da Gente – Av. São Paulo Apóstolo, 250 – COHAB II

Faculdade Nossa Cidade – Rua Antônio Pignatari, 630 – vila Gustavo Corrêa

