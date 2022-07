Carapicuíba na luta contra a violência às mulheres

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 3 de agosto de 2012

Cidade participou da Audiência Pública Estadual da CPMI da Violência contra as mulheres

Em 2009 a Prefeitura de Carapicuíba estruturou, reformou e ampliou a Delegacia da Mulher e criou em março de 2010 a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, setor integrado a Secretaria Municipal de Governo, que contribui com a luta por igualdade de gênero. Suas principais áreas de atuação são: Violência sexual e doméstica; trabalho e renda; campanhas educativas e de prevenção contra toda forma de violência e discriminação à mulher.

Dia 29 de junho de 2012, a cidade de Carapicuíba participou por meio da Coordenadoria das Políticas Públicas para as Mulheres, na Assembléia Legislativa Estadual, da Audiência Pública da CPMI da Violência contra as mulheres. Por parte do Governo estiveram representantes da Coordenadoria da Mulher, Coordenadoria da Saúde da Mulher e do Gabinete do prefeito. Da sociedade civil, estiveram presentes lideres comunitárias, a Associação 18 do Camp e mulheres da Igreja Avivamento da fé.

A CPMI da Violência contra as mulheres foi instaurada em fevereiro para apurar o cumprimento da Lei Maria da Penha, como dificuldades para sua execução, casos não resolvidos, atendimento nos equipamentos públicos como Delegacias da Mulher, Centros referenciais, casos emblemáticos e levantar soluções para um efetivo combate a violência contra as mulheres. As audiências públicas Estaduais estão sendo realizadas para fiscalizar e cobrar as políticas de enfrentamento à violência nos estados e municípios.

Ficou acertado com os representantes da CPMI e os representantes do Governo Estadual que seja criado o Organismo Estadual de Políticas para as Mulheres, de preferência ligado ao gabinete do Governador, Hospital da Mulher inclusive com atendimentos às vítimas de estupros para exames de corpo delito nos moldes do Pérola Baygton nas regiões, que seja cobrado dos municípios a notificação compulsória, feita a repactuação do Pacto de Enfrentamento a violência contra as mulheres entre o Estado e os Municípios, e que seja criado também nas regiões Juizados, defensorias e promotorias especializadas em violência contra as mulheres.

Delegacia da Mulher: Av. Rui Barbosa, 1582, Vila Caldas tel. 4187-7183

Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres

Av. Presidente Vargas, 280, Vila Caldas tel. 4164-5610/4164-5611

Email: [email protected]