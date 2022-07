Inscrições para o Conselho Tutelar começam no dia 30

Data de Publicação: 7 de agosto de 2012

O Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Carapicuíba passará pela renovação de seus representantes. Por isso o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) prepara o processo eleitoral. O edital nº 01/2012 que dispõe sobre o processo de escolha nos novos membros, encontra-se disponível no site da Prefeitura de Carapicuíba: www.carapicuiba.sp.gov.br

Podem requerer o registro da candidatura as pessoas maiores de 18 anos de 30 de julho à 10 de agosto de 2012, de segunda a sexta-feira, das 09h às 11h30 e das 14h às 17h na sede do CMDCA sito à Rua Ângela Perioto Tolaine, nº 559, Jardim das Belezas. Os interessados devem preencher a Ficha de Inscrição, pagar taxa no valor de R$ 60,00 e preencher todos os requisitos constantes no Edital.

Antes das eleições, os inscritos passarão pelo curso e a prova de conhecimentos. A escolha dos membros do Conselho Tutelar acontecerá no dia 24 de novembro pelo voto direto, facultativo e secreto dos cidadãos do município, maiores de 16 anos. Serão eleitos cinco Conselheiros Titulares e cinco suplentes para o período de 2012 a 2015.

Mais informações no CMDCA: 4183-3596