NATI inova saúde pública de Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 7 de agosto de 2012

Terapias milenares, com medicamentos naturais de baixo custo e fácil acesso são usadas para beneficiar pacientes da rede pública em Carapicuíba

O Núcleo de Terapias Integradas (NATI) é um local que oferece terapias e tratamentos alternativos e funciona dentro da UBS Cohab 5. Gratuitamente, a população tem acesso à acupuntura sistêmica, onde são usados pontos do corpo todo nos tratamentos, auriculopuntura, na qual são usados pontos específicos na orelha, fitoterapia, tratamento com plantas medicinais feita com ingredientes de fácil acesso para os pacientes, como por exemplo folha de xuxu.

Oferece também tratamento de vibroterapia, onde um aparelho estimula a circulação ajudando a combater e diminuir dores em geral, geoterapia, feita com a aplicação de argila para tratamento de tendinite e bursite e também Tai Chi Chuan que melhora a respiração e a postura.

As terapias alternativas são milenares e conhecidas por seus inúmeros benefícios à saúde. No NATI, são usadas como complemento e associadas ao tratamento tradicional de qualquer patologia médica, sendo também de grande utilidade na prevenção de doenças. A terceira idade muito se beneficia com as terapias, pois com o aumento de idade surgem maiores necessidades de cuidados e prevenção.

“Além dos tratamentos, os profissionais do NATI buscam conscientizar a população da importância e da responsabilidade da prevenção de doenças”, diz Isaque Moleiro, terapeuta naturalista do NATI.

O NATI foi implantado pela Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Saúde em 2009 e atende cerca de 600 pessoas por mês. Recebe pacientes encaminhados por toda a rede pública da cidade e também pessoas que procuram o núcleo por indicação ou por tomarem conhecimento nas feiras e eventos da saúde onde os profissionais do núcleo divulgam seu trabalho.

”Iniciativas como a criação do NATI têm sido de grande ajuda para melhorar a qualidade de vida dos munícipes que utilizam o Sistema Único de Saúde em Carapicuíba”, afirma a secretária da Saúde, Dra. Simone Marques Monteaperto.

O NATI funciona dentro da UBS Cohab 5 (sala 3) – Avenida Pres. Tancredo de Almeida Neves, 860 – Cohab 5.