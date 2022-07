Terminal de ônibus é desativado a partir de domingo

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 15 de agosto de 2012

Terminal em frente a estação será interditado a partir de domingo, 29 de julho, em razão do início das obras da construção do Novo Centro.

A primeira intervenção para o início das obras será a interdição do Terminal Rodoviário. Por isso, todas as linhas de ônibus terão o ponto inicial transferidos para a área ao lado do CIRETRAN, em frente à Praça das Bandeiras e ruas próximas.

Os ônibus que atualmente entram no terminal deverão entrar na rua Alzira di Pietro Polito para chegar aos novos pontos finais. A Prefeitura de Carapicuíba prepara os locais para que possam atender a população que utiliza este local de desembarque para seguir viagem via CPTM ou ônibus intermunicipais.

A maior obra da história de Carapicuíba

A reformulação do Centro prevê a construção de passarela de ligação entre o Calçadão e o Parque da Lagoa, além do túnel da Av. Mario Covas e o novo terminal de ônibus com acesso à CPTM. A obra é uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Carapicuíba, por meio do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento). As intervenções são as maiores realizadas pelo FUMEFI até hoje, somando cerca de R$ 60 milhões. Para a construção das ruas do Sistema Viário da Lagoa foram necessárias a canalização do Córrego do Pedreira, abertura das novas vias e pavimentação. Elas oferecem nova ligação do município à Rodovia Castelo Branco e acesso às faculdades. Com a obra do Novo Centro, a Av. Mário Covas ficará mais rápida, sem semáforos e faixas de pedestres, e a população ganha a segurança da passarela.