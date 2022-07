Prefeitura autoriza licitações para pacote de novas obras

Data de Publicação: 15 de agosto de 2012

Convênios firmados com o Governo Federal garantem o envio de mais de R$ 12 milhões

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, vai construir mais sete creches no município. O Ministério da Educação autorizou recentemente quatro unidades (Vila Cristina, Aldeia, Roseira Parque e Santa Brígida) que se enquadram no Programa Proinfância dentro do projeto-padrão Tipo “B”, para atenderem até 240 crianças cada uma. Em 2011, três unidades já haviam sido aprovadas e estão em fase inicial de construção (duas no Parque Santa Tereza e uma no Parque Jandaia).

A Secretaria da Educação cumpriu todos os itens fixados pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), que aprovou os terrenos apresentados. As novas creches serão construídas nos seguintes bairros:

CRECHES DO PROINFÂNCIA

Vila Cristina – ao lado da Emef Hoão Hornos

Aldeia – campo ao lado do Parque da Aldeia

Roseira Parque – área institucional dentro do loteamento Jacarandá

Santa Brígida – próximo à Emef Noemi S. Rudolfer (entre rua Peruíbe e Pitangueiras)

Parque Jandaia – Rua Tenente J. Nogueira ao lado da emei Paraíso das Crianças

Parque Santa Tereza – Rua Zacarias de Medeiros atrás da UPA

Parque Santa Tereza – Rua Sergio Cardoso.Com a aprovação por parte do FNDE, a Prefeitura iniciou o processo de licitação para contratação das empreiteiras. As escolas deverão priorizar a acessibilidade para permitir seu uso por pessoas com deficiência, criando e sinalizando rotas acessíveis, ligando os ambientes de uso pedagógico, administrativo, recreativo, esportivo e de alimentação (salas de aula, fraldários, bibliotecas, salas de leitura, salas de informática, sanitários, recreio coberto, refeitório, secretaria).

As sete unidades representam um investimento do Governo Federal de cerca de R$ 11 milhões, utilizados no município de Carapicuíba



Mini ginásios

Além das creches, a Prefeitura vai construir três Mini Ginásios. Dois (Parque Jandaia e Cohab V) foram aprovados em 2011 e começam a ser construídos em breve. Um (Jardim Planalto) foi aprovado recentemente, e está em fase de licitação. Também foi aprovada a cobertura da quadra da Emef Argeu Silveira Bueno, na Cohab V. Estes investimentos representam R$ R$ 1 milhão e 700 mil.