Carapicuíba compra câmaras que garantem ótimo armazenamento de vacinas

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 17 de agosto de 2012

A cidade é um dos primeiros municípios da região a possuir câmaras específicas para vacinas, que serão instaladas nos postos de saúde e pronto-socorros.



Para garantir a qualidade no armazenamento das vacinas, a Prefeitura de Carapicuíba comprou 16 câmaras de conservação de imunobiológicos. Elas praticamente acabam com o risco de perda de vacinas e serão instaladas nas Unidades Básicas de Saúde e os Prontos Socorros durante os meses de agosto e setembro.



Dentre as vantagens da câmara, que substitui os refrigeradores, está o fato de possuir bateria própria, que na falta de energia elétrica dura 48 horas, mantendo as vacinas na temperatura ideal. Além disso, tem capacidade de armazenar 13.700 doses, o equivalente a 140 litros. Possui ainda um alarme que dispara no caso de qualquer mudança de temperatura.



A câmara é totalmente forrada com aço inoxidável, o que facilita a limpeza e traz mais segurança ao material armazenado. Ela conta ainda com isolamento térmico de alta densidade e um sistema especial de quatro racks para fácil acesso das vacinas.



A Vigilância Epidemiológica (V.E.) da Secretaria da Saúde de Carapicuíba comemora a conquista de qualidade no armazenamento das vacinas. Há décadas, as UBS contavam com refrigeradores comuns, que não garantiam a quantidade da conservação, obrigando as unidades a trabalharem com pouca quantidade.



“Foi uma grande conquista para Carapicuíba e para os munícipes, que garante ainda mais qualidade às campanhas de imunização”, afirmou dra. Simone A. M. Monteaperto, secretária de Saúde de Carapicuíba.