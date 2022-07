Prefeitura de Carapicuíba assina convênio para Frente de Trabalho

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 22 de agosto de 2012

Ainda é possível fazer a inscrição. O interessado deve ter pelo menos 17 anos, estar desempregado há mais de um ano e não receber benefícios sociais.

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, assina, na próxima terça-feira, 7, convênio para contratação de trabalhadores dentro do programa Frente de Trabalho. O programa beneficia centenas de trabalhadores, com bolsa-auxílio e cursos de capacitação profissional.

O Programa é uma parceria da Prefeitura com a Secretaria de Trabalho do Estado de São Paulo, e tem como objetivo oferecer emprego e qualificar mão de obra nas áreas de construção civil, jardinagem, elétrica, alvenaria e hidráulica.

Os interessados devem ter pelo menos 17 anos, não ter carteira assinada há mais de um ano e não receber benefícios sociais. Os contratados receberão Bolsa Auxílio de R$ 210,00, crédito de R$ 86,00 para compra de alimentos e seguro contra acidentes no local de trabalho ou percurso.

As inscrições ainda estão sendo realizadas no Centro Administrativo da Prefeitura, nos guichês da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho na Av. Presidente Vargas, nº 280, Vila Caldas, Carapicuíba, das 8h às 16 horas. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho.