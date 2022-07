Prefeitura oferece teatro no Calçadão nesta sexta-feira

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 24 de agosto de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Ministério da Cultura, oferece gratuitamente à comunidade, nesta sexta-feira dia 10, o Projeto Teatro nas Escolas, apresentando a peça “O Circo do Seu Lé”, com Grupo Furunfunfum. Serão duas apresentações: às 14h e às 16h30, no Calçadão.

A PEÇA

O espetáculo traz as técnicas do circo tradicional, marcado pelo humor, pela espontaneidade dos artistas, improvisação e contato com o público. A peça tem no elenco sete artistas polivalentes, que se revezam nos vários personagens. O núcleo central é formado pelo domador de animais “Seu Lé” (Marcelo Zurawski), por sua companheira “Bituca” (Regina Helena Lopes), malabarista e amazona, e pela jovem acrobata “Ruby” (Natália Kwast). Também estão no elenco José Eduardo Renó e Tucci Fattore.Os três buscam personagens alternativas para salvar o circo da falência absoluta.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

4186-0821 / 4186-0687

http://www.furunfunfum.com.br/circodoseule.htm