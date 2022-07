Carapicuíba abre inscrições para oficina de teatro

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 24 de agosto de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Cultura abriu inscrições Oficina de Teatro. São 30 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 24 de agosto.

Os interessados precisam ter alguma experiência em artes cênicas e idade mínima de 16 anos. Mais informações e inscrições devem ser solicitadas no Teatro Municipal Jorge Amado – Av. Mirian, 86 – Centro, de segunda à sexta-feira das 10h às 16h – fone: 4184-1332.

Teatro no Calçadão

Dentre outras iniciativas visando o incentivo ao teatro e outras expressões artísticas, a Secretaria da Cultura trouxe, no ultimo sábado, no calçadão, o grupo Furunfunfum, com a peça “O Circo do Seu Lé”. O espetáculo foi assistido por centenas de pessoas que passavam pelo calçadão e aproveitaram a oportunidade de assistir gratuitamente uma peça divertida, interativa e com mensagem de superação de obstáculos e união. O evento contou com o apoio da AES Eletropaulo, da Prefeitura de Carapicuíba e do Ministério da Cultura.

Cinetransformer Brasil

Entre os dias 21 e 22 de agosto, a Secretaria da Cultura estará novamente no Calçadão com um trailer que se transforma em cinema. Trata-se de uma sala móvel com tela, cadeiras confortáveis e ar condicionado, que acomoda até 92 pessoas sentadas. Serão realizadas cinco seções em cada dia.

O Cinetransformer é um trailer adaptado que permite a projeção de filmes, em formato digital e com qualidade de som e imagem digital THX Super Sorround. Com rampa de acesso a deficientes, saída de emergência, banheiros masculino e feminino, caixa dágua para 3.000 litros, bombonière e gerador a diesel, é uma ótima opção de lazer, oferecida gratuitamente à população pela Prefeitura, Pernambucanas e Ministério da Cultura.

Informações sobre horários e filmes na Secretaria da Cultura: Praça da Aldeia nº 09 – fone: 4186-0687.