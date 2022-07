Prefeitura e futuros moradores realizam visita aos apartamentos do PAC Cadaval

Data de Publicação: 29 de agosto de 2012

No último sábado a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, promoveu uma visita dos futuros moradores aos apartamentos do PAC Cadaval, localizado próximo à Estrada do Tambory.

A obra de construção dos 532 apartamentos é destinada à população que reside às margens do Córrego Cadaval. Com a transferência, terá início a canalização e urbanização daquela área.

A primeira fase da construção, com quatro prédios de vinte e oito apartamentos cada, está quase pronta e será entregue até setembro deste ano. A segunda fase, que também deverá ser entregue até o final do ano, conta com cinco prédios e a terceira fase de quatro prédios, que finaliza a obra, estará pronta até março de 2013. Os apartamentos possuem cozinha, área de serviço, banheiro com lavabo independente, dois quartos e sala de estar. No total são 13 prédios e 364 apartamentos.

Os futuros condomínios terão portarias com vigilância, gás encanado, água individualizada e centro de medição de energia elétrica, além de hidrantes. “Não tenho palavras para expressar a alegria por ver que realmente vamos ter uma casa digna para viver”, falou Maria de Lourdes, uma das futuras moradoras, emocionada ao ver os apartamentos em fase final de acabamento.

“É um momento de realização para a cidade de Carapicuíba. Quando iniciamos, algumas pessoas não acreditavam neste empreendimento e agora vendo a alegria destas pessoas aqui presentes, sinto uma grande satisfação” disse o secretário da Assistência Social, João Napuleão de Oliveira, que acompanhou a visita.