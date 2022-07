Quarta edição do Miss e Mister Melhor Idade acontece nesta sexta-feira

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 30 de agosto de 2012

Na próxima sexta-feira, 17, Carapicuíba vai eleger pelo quarto ano consecutivo o casal Miss e Mister Melhor idade.

O concurso, realizado pela WM Eventos, conta com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania e acontece no Anfiteatro FUCA, à Av. José Fernandes Teixeira, 510 – V. Cretti, a partir das 19 horas.

Além da beleza, os jurados irão considerar a postura, simpatia e elegância para definir o casal vencedor, que será classificado para o concurso estadual. O Trio Los Angeles animará o público com um Show.

O cantor Marcio Mendes, vocalista do grupo fará a apresentação dos candidatos e candidatas.O concurso acontece em Carapicuíba desde 2009, incentivando a participação da população idosa em atividades sociais e que promovam a qualidade de vida. No ano passado, os vencedores foram Maria do Carmo dos Santos, França e Francisco Simião da Cruz. Também foram eleitos o casal Miss e Mister Elegância: Jésus Afonso da Cruz e Maria Salete da Silva Ribeiro da Cruz, e Miss e Mister Simpatia: José Messias e Elvira Valéria Tobias.

O secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania, João Napulião de Oliveira pede ao público a doação de um quilo de alimento não perecível, que será revertido para o Fundo Social de Solidariedade.