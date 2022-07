Cinetransformer Brasil no Calçadão de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 4 de setembro de 2012

Entre os dias 21 e 22 de agosto, a Secretaria da Cultura estará novamente no Calçadão com um trailer que se transforma em cinema. Trata-se de uma sala móvel com tela, cadeiras confortáveis e ar condicionado, que acomoda até 92 pessoas sentadas. Serão realizadas cinco seções em cada dia.

O Cinetransformer é um trailer adaptado que permite a projeção de filmes, em formato digital e com qualidade de som e imagem digital THX Super Sorround. Com rampa de acesso a deficientes, saída de emergência, banheiros masculino e feminino, caixa dágua para 3.000 litros, bombonière e gerador a diesel, é uma ótima opção de lazer, oferecida gratuitamente à população pela Prefeitura, Pernambucanas e Ministério da Cultura.

Informações sobre horários e filmes na Secretaria da Cultura: Praça da Aldeia nº 09 – fone: 4186-0687.

Programação:

1º dia

11h – RIO

15h – Menino da Porteira

17h – A Mulher Invisível

19h -RIO

21h- Nosso Lar

2º dia

11h – Rio

15h- O Menino da Porteira

17h O Bem Amado

19h – Rio

21h – Se eu fosse você 2