Concurso Miss e Mister Terceira Idade entusiasma idosos em Carapicuíba

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 12 de setembro de 2012

Na última sexta-feira, 17, no Teatro FUCA, aconteceu o concurso Miss e Mister Terceira Idade, pelo quarto ano consecutivo. O evento é uma realização da WM Eventos em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, por meio das Secretarias de Educação, Esportes, Cultura, Assistência Social e Fundo Social de Solidariedade. Entre os candidatos estavam participantes do Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba (CATIC), que participou da organização do evento.

Os jurados consideraram a beleza, simpatia, elegância e postura dos candidatos. O casal vencedor do Miss e Mister 3ª idade na edição 2012, que irá representar Carapicuíba no concurso Estadual é Neurismar Alves do Nascimento e Abigail de Olival Rodolfo. Foi eleito também o casal Simpatia, Argileu dos Santos Nascimento e Minervina Rosa de Canini, e o casal Elegância, Pedro Luiz Salce e Maria José Pereira Machado.

O evento contou com o show do Trio Los Angeles, do cantor Marcio Mendes, que sempre tradicionalmente prestigia esta festa. O apresentador e cantor aproveitou para comemorar seus trinta anos de carreira e presenteou o público com um show animado por ritmos latinos que despertou muita alegria e animação nas pessoas.

“Admiro cidades como Carapicuíba, que buscam trazer cultura e lazer aos idosos e a população com eventos como este”, elogiou Marcio Mendes.

Compareceram diversas autoridades, entre elas o Secretario de Assistência Social, João Napulião de Oliveira, que falou de sua alegria com o sucesso do evento: “É prazeroso fazer parte deste evento, tão bem organizado, em favor dos idosos da cidade”.