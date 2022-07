Novo Centro: mais benefícios e melhor aparência para Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 13 de setembro de 2012

Em aproximadamente seis meses Carapicuíba vai ganhar um novo terminal rodoviário. A demolição das antigas plataformas é o começo da construção do Novo Centro, que além de ganhar um terminal moderno e seguro, terá mais mobilidade, ordem, beleza e acessibilidade nas ruas e avenidas centrais.

Sobre a Avenida Mário Covas será construído um túnel que ligará o Calçadão ao novo terminal, a estação da CPTM, as faculdades do outro lado da via férrea e ao Parque da Lagoa que em breve será inaugurado. Com isso, os pedestres vão circular livremente no Boulevard por cima do túnel pelo qual o trânsito em frente a estação fluirá livremente, sem semáforo nem faixas de pedestres.

O terminal provisório, instalado ao lado da Praça das Bandeiras, foi a melhor alternativa para os usuários do trem da CPTM, pois fica próximo da estação. Preparado com urgência para iniciar a obra dentro dos prazos estabelecidos, o terminal já ganhou asfalto, sinalização vertical e horizontal e em breve será coberto.

Funcionários da Prefeitura iniciaram esta semana o serviço de orientação aos munícipes. Eles estão preparados para informar a posição dos pontos de ônibus e também tirar dúvidas sobre a obra em andamento. “Muitas vezes levamos as pessoas até o ponto, principalmente quando se trata de idosos. Nosso objetivo é diminuir ao máximo a dificuldade das pessoas que passam por aqui”, informou Maria do Espírito Santo”.

“É uma coisa muito boa para todo mundo; melhora a locomoção, o trânsito e mesmo com o pequeno transtorno que causa com a mudança dos pontos de ônibus, é uma obra válida para a cidade. Moro em Carapicuíba há 20 anos e nunca fizeram nada pela cidade. Agora está começando a melhorar, porque eu posso ver que está sendo feito algo muito bom para Carapicuíba”, afirma o Sr. Sergio Benedito de Souza(foto), 49 anos, morador da Vila Marcondes.

Outros Depoimentos:

“É uma melhoria para a cidade, porque desde que conheço Carapicuíba nada mudava e agora está melhorando”, afirmou Edinir Vasconcelos, 27 anos, que mora há 4 anos na Vila Gustavo Corrêa e já conhecia a cidade antes disso em visitas a parentes.

“Acho muito boa esta obra que está mudando a cidade. Vai melhorar o transporte e deixar o centro da cidade bonito”, declara Nicolas dos Santos Ribeiro, 28 anos, morador da Cohab II há 10 anos.

“É uma obra que está trazendo melhorias para a cidade. Antes esse terminal aqui parecia um lixão. Todo lugar evolui e Carapicuíba estava parada no tempo. Agora está evoluindo”, observa Sinira Alves da Silva, 46 anos, que mora no Corintinha há 38 anos.

A maior obra da história de Carapicuíba

A reformulação do Centro também prevê a construção da passarela de ligação entre o Calçadão e o Parque da Lagoa, além do túnel da Av. Mario Covas e o novo terminal de ônibus com acesso à CPTM. Com a obra do Novo Centro, o trânsito da Av. Mário Covas ficará mais rápido, sem semáforos e sem faixas de pedestres, e a população ganha a segurança da passarela.

A obra é uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Carapicuíba, por meio do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento). As intervenções são as maiores realizadas pelo FUMEFI até hoje, somando cerca de R$ 60 milhões. Para a construção do Sistema Viário da Lagoa foram necessárias a canalização do Córrego do Pedreira, a abertura das 3 novas ruas localizadas em volta da lagoa e a pavimentação das mesmas. Elas oferecem nova ligação do município à Rodovia Castelo Branco e acesso às faculdades.