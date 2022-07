Postos de Saúde abrem neste sábado para Coleta de Papanicolau e Bolsa Família

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 14 de setembro de 2012

As Unidades Básicas de Saúde de Carapicuíba ficarão abertas neste sábado, 25, das 8h às 15h para a realização do Mutirão do Papanicolau, que visa oferecer o exame preventivo para o maior número possível de mulheres no município.

O Papanicolau previne o câncer no colo do útero e outras doenças, e acontece no último sábado de cada mês.

A Secretaria da Saúde realiza o muitrão desde 2009, facilitando o acesso às mulheres que trabalham fora e não podem realizar o exame durante a semana. As interessadas devem comparecer em um dos endereços abaixo e apresentar o cartão do SUS.

Outra atividade prevista para este sábado nas UBSs é a regularização do benefício do Programa Bolsa Família. As famílias cadastradas devem comparecer com as crianças de até sete anos para a verificação do peso e altura.

O beneficio é concedido mediante o cumprimento das condições pré-estabelecidas no ato do cadastramento. Dentre elas, estão à obrigatoriedade da freqüência escolar e o comparecimento periódico na UBS, para verificação da situação nutricional. O descumprimento dessas condicionalidades pode gerar a perda do direito ao beneficio.

Confira os endereços das UBS (Postos de Saúde):

UBS Adauto Ribeiro

Endereço: Estrada da Guabiroba, nº 519 – Jardim Santo Estevão

UBS Ana Estela

Endereço: Rua Monte Aprazível, nº 50 – Jardim Ana Estela

UBS Ariston

Endereço: Rua Dumont, nº 26 – Cidade Ariston

UBS Central

Endereço: Rua Joaquim das Neves, nº 115 – Centro

UBS COHAB II

Endereço: Avenida do Bosque, nº 410 – COHAB II

UBS COHAB V

Endereço: Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 860 A- COHAB V

UBS Novo Horizonte

Endereço: Rua Áquila, nº 24 A Jd. Novo Horizonte

UBS Florispina de Carvalho (Vila Dirce)

Endereço: Rua Bandeirante, nº 24 – Vila Dirce

UBS Vila Menck

Endereço: Estrada das Acácias nº 202 – Vl. Menck

UBS Parque Flórida

Endereço: Rua Califórnia nº 05 – Parque Flórida

UBS Vila Cretti

Endereço: Rua José Fernandes Teixeira Zuza nº 510 – Vl. Crett

UBS Vila Helena

Endereço: Rua Vereador José Fernandes Filho nº 03 – Vl. Helena