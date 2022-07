Caminhão se transforma em cinema no Calçadão de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 14 de setembro de 2012

Um caminhão estacionou no Calçadão de Carapicuíba na segunda à noite. Na terça pela manhã havia em seu lugar uma sala de cinema com capacidade para 90 pessoas sentadas confortavelmente. Pura transformação!

O caminhão–cinema do Projeto Cine Cidade Pernambucanas permaneceu no Calçadão de Carapicuíba nos dias 21 e 22 de agosto e foram apresentadas 10 sessões, que trouxeram riso e emoção para crianças, jovens e adultos, com filmes como Rio, A Mulher Invisível, O Menino da Porteira, Nosso Lar, dentre outros.

Trata-se de uma carreta adaptada “o Cinetransformer” que permite projeção de filmes com qualidade de som e imagem. Possui rampa de acesso para deficientes, saída de emergência, banheiros masculino e feminino, equipamentos de som e ar condicionado de última geração, abastecidos por nosso gerador próprio. Durante todas as sessões foram distribuídos saquinhos de pipoca e refrigerante sem custo algum.

A atração foi oferecida pelas Casas Pernambucanas em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria Municipal de Cultura e apoio do Ministério da Cultura.



Crianças assistidas pela APAE de Carapicuíba, pela Associação Beneficente de Carapicuíba – Casa da Criança e de outras instituições filantrópicas da cidade compareceram para assistir a animação. Munícipes que passaram por ali também puderam aproveitar o Cine Cidade.