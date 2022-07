Prefeitura realiza reunião sobre trabalho social do PAC Cadaval

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 18 de setembro de 2012

No dia 23 de agosto, foi realizada no auditório da FATEC/ETEC, a reunião da Unidade Executora Local (UEL), que é formada por um grupo de pessoas do órgão municipal, neste caso, a Prefeitura de Carapicuíba, para gerenciar e organizar o trabalho técnico social do PAC. A formação da UEL e suas ações é uma exigência do Ministério das Cidades, um órgão do Governo Federal, quando existe uma obra do PAC na cidade onde é necessário a remoção ou transferência de famílias de um local para outro.

O trabalho da UEL é para articular propostas a serem implantadas dentro do Projeto de Urbanização e de Regularização Sustentável. Estiveram presentes a Coordenadorias: Defesa Civil, da Mulher e Secretarias: Saúde, Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Assuntos Jurídicos, Educação, Administração, Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho e a Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

O Secretario de Assistência social, Dr. João Napulião apresentou os técnicos da equipe e a Coordenação do Trabalho Técnico Social apresentou o projeto de Canalização do Córrego e a composição da UEL. Posteriormente a consultoria Contratada – Integra, descreveu as ações que já foram realizadas na área com o conjunto dos moradores e representantes como a oficina de leitura de mapa e organização da visita para conhecer as unidades habitacionais que estão sendo construídas no Tambory.

Trabalho Técnico Social

O trabalho social em habitação é concebido como um conjunto de ações inclusivas com caráter sócio-educativo, adequadas à realidade sócio-econômica e cultural da população e às características da área de intervenção adequadas aos princípios da Política Habitacional.

As ações previstas serão realizadas junto à população que habita as margens e entorno do Córrego Cadaval e serão subdivididas em 03 Macro-Ações:

MOC – Mobilização e Organização Comunitária

GERT – Geração de Emprego Renda e Trabalho

ESA – Educação Sanitária e Ambiental

Serão reassentadas 728 famílias nos conjuntos habitacionais Tambory e Pequiá, atendendo aproximadamente 2.912 pessoas. O próximo encontro da UEL – Unidade Executora Local já formada, esta previsto para o dia 28 de setembro, com local e horário a serem definidos.