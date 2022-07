Inscrições abertas para o Festecar – Festival de Teatro de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 19 de setembro de 2012

A Secretaria de Cultura e Turismo de Carapicuíba abre inscrições para o Festecar 2012. O festival será realizado pela 11º vez e é aberto a grupos, companhias e produções teatrais da cidade de Carapicuíba e região.

A realização do Festecar, que vem sendo aprimorado e reestruturado, é muito importante para a ampliação da cultura no município.

“Este e outros eventos voltados para a cultura que estão acontecendo na cidade são de grande valia para a população. A arte amplia nossa educação e visão do mundo, além de entreter e divertir”, diz Luiz Carlos Magalhães Peixoto, Secretário de Cultura de Carapicuíba.



Inscrições

As inscrições estarão abertas de 31 de agosto até 14 de setembro de 2012, de segunda a sexta-feira das 9h ás 17h.

Os interessados deverão comparecer pessoalmente na Secretaria de Cultura e Turismo de Carapicuíba, localizada na Praça da Aldeia, casa 19.

Contatos: 4186-0687.

A inscrição por si só não habilita o espetáculo como participante do Festival.



Regulamento:

Os espetáculos inscritos serão avaliados por uma comissão organizadora do festival, composta por 2 (dois) profissionais habilitados da área teatral, que selecionarão os espetáculos.

Cada grupo ou companhia, poderá inscrever somente 1 (um) espetáculo inédito ou que já tenha sido apresentado em teatro.

Além da ficha de inscrição devidamente preenchida deverão constar:

Autorização (ECAD e SBAT), autorização junto à infância e juventude (caso haja menores no elenco)

1 Xerox do Release do espetáculo, 1 Xerox do currículo do grupo, 1 cópia do DVD do ensaio ou do espetáculo e 3 fotos coloridas do mesmo.

A comissão organizadora do 11º Festecar entrará em contato com os espetáculos selecionados, através de telefone e E-mail.

Os 10 espetáculos selecionados deverão ter a duração mínima de 40 minutos e máxima de 1 (uma hora) e meia.

Os espetáculos serão apresentados no Teatro Jorge Amado, situado na Av. Miriam nº 86, Centro de Carapicuíba, de 24 a 30 de setembro, as 20h, sendo 3 espetáculos as 15h e 7 espetáculos no horário das 20h.

Todos os espetáculos terão ENTRADA FRANCA.

São de responsabilidade do grupo, companhia ou produção: o transporte da equipe e material cênico, montagem e desmontagem de cenários e luz.

O teatro disponibiliza um técnico de luz apenas para apoio e orientação no processo de montagen e desmontagem de cenário, luz e som.

As produções terão 3 horas (das 17h às 20h) para montagem geral do espetáculo.

O festival apresentará todos os espetáculos rigorosamente nos horários anunciados.

Da seleção dos espetáculos

A comissão organizadora selecionará 10 espetáculos, para compor dias e horários estabelecidos pelo festival.

A decisão da comissão organizadora é irrevogável.

Dos critérios para aprovação

O espetáculo poderá ser inédito.

O grupo deve atuar e residir na Cidade de Carapicuíba e Região.

Da ajuda de custo

Cada grupo receberá uma ajuda de custo no valor de R$ 300,00.

O 11º Festecar- Festival de Teatro da Cidade de Carapicuíba 2012 é de caráter não competitivo.