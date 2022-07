Prefeitura de Carapicuíba realiza desfile cívico de 7 de Setembro

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 19 de setembro de 2012

No próximo dia Sete de Setembro (sexta-feira) Carapicuíba realizará o desfile cívico com a participação da sociedade civil organizada, em comemoração à Independência do Brasil.

O evento terá início às 9h, com o Prefeito Sergio Ribeiro dando início à cerimônia com hasteamento das bandeiras e Hino Nacional, acompanhado pelo Ten. Cel. Kleber Danúbio, comandante do 33º Batalhão de Policia Militar e o Cel. Ricieri, da Guarda Civil e demais autoridades da cidade.

Em seguida, no palco montado na Av. Deputado Emilio Carlos, entre as Ruas Joaquim das Neves e Albino de Moraes, o Senhor Prefeito dará início ao Desfile Cívico. Para o desfile é buscada a história da cidade, dos bairros e a própria história de vida que é mostrada de acordo com o meio no qual vivemos.

O desfile de 7 de setembro é um processo de construção que conta com todos os educadores. Envolve professores, coordenadores, auxiliares de limpeza, merendeiras, os pais, toda a comunidade do entorno das escolas e principalmente nossos alunos.

O desfile será apresentado como segue:

1.Soka Gakkai Internacional (SGI/BSGI) com a banda.

2.33º Batalhão da Policia Militar.

3.Guarda Civil.

4.Escolas da Rede Municipal; Mais Educação; Escola Aberta; Brasil Alfabetizado e Projovem.

5.Escola Estadual.

6.Escola Particular.

7.3ª Idade (CATIC; Projeto Saúde no Parque).

8.Secretaria de.Cultura (Tim Maia).

9. Secretaria de Esporte (Segundo Tempo).

10. Guarda Mirim.

11.Desbravadores e Aventureiros.

12. Motoqueiros de Carapicuíba.

13. Cavaleiros.