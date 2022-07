Prefeitura promove desfile cívico com destaques para Educação e Segurança

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 19 de setembro de 2012

Na sexta-feira, 7 de setembro, a Prefeitura de Carapicuíba realizou o desfile cívico em comemoração a Independência do Brasil, que teve início com o hasteamento oficial na Praça das Bandeiras. A Polícia Militar abriu o desfile com suas viaturas, seguida pela Guarda Municipal, que apresentou o Pelotão de Contenção de Distúrbios.

Participaram do desfile alunos de escolas das redes municipal e estadual de ensino e de instituições particulares, integrantes da Escola de Música Tim Maia, do Programa Segundo Tempo, do CATIC e da entidade Soka Gakkai Internacional (SGI/BSGI) dentre outras associações e entidades. A população lotou a Avenida Deputado Emílio Carlos para assistir ao desfile.

A Secretaria Municipal de Educação preparou, a exemplo de anos anteriores, o tema trabalhador durante o ano nas Emeis e Emefs: “Cidade Acolhedora e Educadora”. Também mereceram destaque os projetos da “Escola Aberta”, o “Brasil Alfabetizado” e a história de Carapicuíba, com a fundação da Aldeia de Carapicuíba em 1580.

Participaram, dentre as autoridades do município, o prefeito Sergio Ribeiro, o Comandante do 33º Batalhão da Polícia Militar, Ten. Cel PM Kleber Danubio, o comandante da Guarda Civil de Carapicuíba, o Cel Ricieri, além de secretários municipais e vereadores. “Educação é um processo de construção. É uma imensa satisfação poder ver em nossa comunidade, profissionais e alunos se empenhando para que o desfile cívico seja melhor a cada ano”, disse a Secretária Municipal de Educação, Aparecida da Graça Carlos.