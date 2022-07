Carapicuíba: agilidade na execução da obra do Novo Centro

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 20 de setembro de 2012

Área do novo terminal é preparada para a fundação. A obra será entregue em aproximadamente seis meses.

A Prefeitura de Carapicuíba acompanha passo a passo as obras de construção do novo terminal rodoviário que integra o Projeto Novo Centro. A primeira intervenção para o início das obras foi a interdição, derrubada do antigo terminal e a retirada do entulho.

Após a limpeza da área, a obra encontra-se na fase da terraplenagem. O terreno está sendo nivelado e preparado para a fundação, que sustentará toda a estrutura do novo terminal, que terá acima do teto, a passarela que ligará o Calçadão à Estação Ferroviária, às faculdades e ao Parque da Lagoa.

O Projeto Novo Centro prevê a construção de passarela, boulevard, túnel da Av. Mário Covas e do novo terminal de ônibus com acesso à CPTM. A obra é uma parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba e o Governo do Estado, por meio do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento).

As intervenções são as maiores realizadas pelo FUMEFI até hoje, somando cerca de R$ 60 milhões. Além no novo terminal, já foram construídas novas ruas que formam o Sistema Viário da Lagoa. Para isso foram necessárias a canalização do Córrego do Pedreira, abertura das novas vias e pavimentação. Elas oferecem nova ligação do município à Rodovia Castelo Branco e acesso às faculdades. Com o Projeto Novo Centro, a Av. Mário Covas ficará mais rápida, sem semáforos e faixas de pedestres, e a população ganha a segurança da passarela.