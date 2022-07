Cultura é tema de seminário e conferência neste sábado

Data de Publicação: 20 de setembro de 2012

Carapicuíba recebe participantes do Seminário Regional de Cultura, que integra o Sistema Nacional, e também realiza a Conferência Municipal.

No próximo sábado, 22 , das 8h às 12h, Carapicuíba sedia o Seminário do Sistema Nacional de Cultura de abrangência regional. O seminário envolve quinze municípios da região oeste da grande São Paulo para presenciar e debater questões de Programas de Cultura do Sistema Nacional de Cultura (SNC) e do Ministério da Cultura (MINC).

O evento, aberto a todos os interessados, será realizado nas dependências da FALC – Faculdade da Aldeia de Carapicuíba, localizada na Estrada Aldeinha nº245, Jardim Marilú e conta em sua programação com apresentação de projetos e programas do MINC, exposições e debates.

Artistas, autoridades e sociedade civil debatem a cultura do município

Após o Seminário, no período das 14h às 18h, os grupos artístico-culturais da cidade e sociedade civil debatem os rumos dos afazeres culturais na Conferência Municipal de Cultura, que tem por Tema: “Estudos e Ações para o Fomento e Dinamização das Artes e Cultura de Carapicuíba”

O Seminário e a Conferência, de significativa importância para o estímulo e dinamização das artes e cultura de Carapicuíba, serão realizados pelo Conselho Municipal de Cultura (COMCUCA), com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT), Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (FALC) e a Representação Regional do Ministério da Cultura – São Paulo.