Festa de Santa Cruzinha valoriza a história de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de setembro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Cultura, promove no próximo final de semana, a Festa de Santa Cruzinha. O evento acontece anualmente na Aldeia de Carapicuíba, sendo tradição cultural e religiosa do município.

Os festeiros deste ano são Albertina Pereira Leite Silva, Lício Inácio da Silva e a Comunidade Santa Catarina. Também apoiam a Festa, a Comissão Paulista de Folclore e Associação Sarabaquê de Difusão Cultural e Social.

A programação de sábado, 15, tem início a partir das 19 horas, com o levantamento do Mastro e a Dança de Santa Cruz, conhecida também como “Sarabaquê”, seguida da tradicional “Zagaia”, feita por famílias que mantém a tradição tricentenária.

No domingo 16, é celebrada Missa em Louvor à Santa Cruz às 11h e a partir das 14h tem início show musical com participação de grupos de música raiz e amigos da viola, além de Congada e Folia de Reis. Às 18h retorna a programação religiosa com a Procissão e a Celebração da Palavra, finalizando a festa. Quermesse, comida típica, artesanato também fazem parte da programação.

A Festa da Santa Cruzinha é uma versão simplificada da Festa de Santa Cruz que acontece no início de maio, e une a tradição cultural à celebração católica da Exaltação da Santa Cruz, comemorada no dia 14 de setembro, lembrando aos cristãos o triunfo de Jesus, vencedor da morte e ressuscitado pelo poder de Deus.

convidam a população de Carapicuíba a prestigiar a festa que marca a história da cidade.