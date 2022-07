Prefeitura oferece palestra sobre técnicas de serviços domésticos

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 26 de setembro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Coordenadoria de Políticas para a Mulher (Secretaria de Governo) e Secretaria de Assistência Social e Cidadania organizou, na última sexta-feira, 14, uma palestra sobre profissionalização em serviços domésticos, para as mulheres que frequentam as atividades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e residem no Jardim Ana Estela.

O encontro ocorreu no salão comunitário da Paróquia Nossa Senhora das Graças, no mesmo bairro.

A palestra foi proferida por Carla Beneduce, representante da Academia de Serviços, uma escola de serviços domésticos, que profissionaliza e encaminha alunas para novas contratações.

A palestrante explicou a importância da capacitação e desenvolvimento de técnicas nas atividades domésticas, como cuidados com roupas, organização de armários, planejamento de cardápios e higiene no preparo de alimentos, dentre outras, visando a conquista de melhores empregos e ascensão no mercado de trabalho. Ao final houve uma confraternização com distribuição de brindes e lanche.

A Academia de Serviços tem sua sede em Cotia e oferece curso gratuito para mulheres desempregadas, com duração de 24 horas/aula. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 4612-5047.

A Coordenadoria da Mulher, criada em 2010, promove diversas atividades para oferecer informação e esclarecimento às mulheres carapicuibanas. A próxima palestra sobre o mesmo tema será realizado no dia 2 de outubro no Parque Flórida.