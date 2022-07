Moradores do Jardim Capriotti e Bom Pastor ganham Unidade de Saúde da Família

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 27 de setembro de 2012

A Prefeitura inaugurou, no sábado, 15, a Unidade de Saúde da Família “Natercio Silva Arruda”, localizada na Rua Bom Pastor, 115, Jardim Capriotti. O imóvel construído com recursos da Prefeitura tem mais de 350 m² de área construída (recepção, sala de reunião, consultórios médicos e dentários) totalizando 12 salas e três banheiros.

Participaram da inauguração a Secretária Municipal da Saúde, Dra. Simone Augusta Monteaperto, o Deputado Estadual Isac Reis, a sra. Severina Silva Arruda, mãe do homenageado (Natércio Silva Arruda), autoridades e centenas de moradores.

A secretária da Saúde informou que a Unidade funcionará, inicialmente, no modelo de saúde convencional, com todas as especialidades médicas. Posteriormente abrigará também as equipes do Programa Saúde da Família, compostas por médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários vão até as famílias, realizando visitas periódicas na própria residência, proporcionando mais qualidade no relacionamento com a população assistida.

A Unidade, que vai beneficiar milhares de famílias do Jardim Capriotti e dos bairros vizinhos, é uma reivindicação dos moradores, que há oitos anos a tiveram a sua UBS fechada. A Prefeitura homenageou Natercio Silva Arruda, morador do bairro falecido, que teve a sua vida dedicada ao transporte de crianças portadoras do vírus HIV.