Carapicuíba comemora Dia Nacional das Pessoas com Deficiência

Data de Publicação: 9 de outubro de 2012

Na próxima sexta-feira, 21, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência será lembrado em Carapicuíba com evento organizado pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPcD).

Esta é a 2ª Caminhada do CMPcD para conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão e acessibilidade para pessoa com deficiência. Participarão da caminhada representantes de entidades e associações, além de pessoas com deficiências e seus familiares.

A concentração será na Avenida Cacilda, próximo ao Calçadão, às 13h. O grupo percorrerá o Calçadão, finalizando a caminhada na Praça das Bandeiras.

foto: Pessoas com deficiência circulam pelas ruas do centro em 2011 para conferir novas rampas