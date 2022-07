Prefeitura de Carapicuíba realiza a 1ª FEIRA DA CIÊNCIA

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 11 de outubro de 2012

No sábado, 15, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Educação, realizou a Primeira Feira da Ciência, no Calçadão.

Durante toda a manhã, os alunos das EMEFs Argeu da Silveira Bueno, Edegar Simões, João Hornos e Noemy da Silveira Rudolfer apresentaram seus trabalhos aos colegas e à população que transitava no local.

“É o dia mais feliz da minha vida!”, exclamou um dos alunos; “É fantástico, nunca vi coisa igual”, declarou emocionada a diretora Benedita, da EMEF Noemy da Silveira Rudolfer.

No final, uma comissão constituída pelos professores formadores do Instituto Ciência Hoje e da Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação avaliaram os projetos apresentados pelos professores e alunos:

MÓDULO “Aventure-se no Conhecimento”:

EMEF Argeu da Silveira Bueno:

“Sustentabilidade, Rio + 20” – professores Rafael Santos Capelo e Sheila Aparecida Inácio (premiado)

EMEF Edegar Simões:

“Meio Ambiente – Vulcão” – Profª Gislaine Rodrigues de Amorin (5º. G)

“Tipos de formiga”- Profª Maria Vera Lucia de Silva Oliveira (5º I)

“Formigueiro” – Profª Regina Silva Almeida Lima (5º. F)

“Maquete do formigueiro e vulcão” – Profª Lindalva e Ricardo Morais da Silva (5º. C)

EMEF Noemy da Silveira Rudolfer:

“Onde para onde – cartografia” – profª Nair Oliveira dos Santos

MÓDULO “Desafios e experiências”:

EMEF Edegar Simões:

“Ovo com dor de dente” – Profª Janete Yoneya de Moraes (premiado)

“Reciclagem de embalagens diversas”- Profª Maria José Carducci

“Feitiço para navegar” – Profª Nívia Maria Antonia

“O bicho da seda” – Profª Zulema Medeiros C. Moraes;

“Tapete de Brincadeira” – Profª Vivian Cristine Bispo.

EMEF João Hornos:

“Arte da transformação”- prof ª Keli Cristina M. Aguiar

EMEF Noemy da Silveira Rudolfer:

“Arco Iris Dentro da Escola”- prof ª Valdirene e Benedita

Educação Científica muda postura de alunos e da comunidade

Os moradores da COHAB 5 estão mudando a sua visão sobre o lixo produzido no bairro. Essa transformação é motivada por alunos do 5º ano A, da EMEF Professor Argeu Silveira Bueno. Além da campanha no bairro e na escola, os estudantes também montaram um blog para divulgar a ação na internet (www.nossolixonossavida. blogspot.com.br).

A perspectiva científica foi inserida na vida escolar por meio do Programa Ciência Hoje de Apoio à Educação (PCHAE), uma parceria entre o Instituto Ciência Hoje e a Secretaria Municipal de Educação. O PCHAE tem principal instrumento a revista “Ciência Hoje das Crianças”, associada a um curso de formação para os professores trabalharem a publicação.

Em Carapicuíba o PCHAE é desenvolvido para mais de 6 mil alunos e 190 professores da rede pública, distribuídos em 3 módulos, de acordo com a estratégia definida para a rede municipal de ensino. O módulo “Desafios e Experiências” aborda o trabalho por projeto no ensino de ciências e está sendo aplicado para os alunos e professores do 4º ano. Já o módulo “Aventure-se no Conhecimento” está direcionado para o 5º ano e trabalha o estudo de campo como instrumento pedagógico. Na educação infantil foi implantado o “Ateliê de Ciência e arte”, que associa conceitos científicos com a contação de histórias para alunos em fase de pré-alfabetização.

“Com essa parceria, os alunos de Carapicuíba estão vivenciando a ciência relacionada com a vida e os problemas sociais. Com isso estamos contribuindo para a formação de cidadãos críticos e comprometidos com o desenvolvimento do município.”, comenta a secretária da educação, profª Aparecida da Graça Carlos.