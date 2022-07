Prefeitura de Carapicuíba oferece palestra, informação e atendimento para mulheres

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 11 de outubro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde, promoveu um dia de orientação e atendimento à saúde da mulher em parceria com a Igreja Universal do Reino de Deus.

O evento aconteceu neste domingo 16, no salão da Igreja, na Av. Inocêncio Seráfico, Jardim Santo Estevão.

Com orientações médicas e atendimento de enfermeiros e assistentes sociais, o evento começou às 9h e terminou às 17h, e teve como ponto alto a palestra interativa da dra. Albertina Duarte, que explanou o tema para mais de 250 mulheres, falando sobre os cuidados com a saúde em todas as etapas da vida.

Dra. Albertina Duarte é ginecologista e obstetra. Também é escritora e professora na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), responsável pelo ambulatório de Ginecologia da Adolescência do Hospital das Clínicas de São Paulo e coordenadora do Programa Estadual do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

A secretária da Saúde, Simone Augusta Monteaperto afirmou que eventos como estes são muito importantes porque oferecem informação sobre o próprio corpo para que a mulher viva com qualidade de vida e evite doenças como o câncer de mama e do colo do útero.