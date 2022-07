Carapicuíba realiza Seminário Regional e Conferência Cultural

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 16 de outubro de 2012

Na Faculdade da Aldeia, foram recebidos representantes de cidades da região e do Ministério de Cultura

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o Ministério da Cultura (MinC) e a Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (FALC), promoveram neste sábado, 22, o Seminário do Sistema Nacional de Cultura (SNC) pela manhã. Em seguida, foi realizada a Conferência Municipal de Cultura.

Foram discutidos temas como a importância da cultura popular e o dever dos governos federal, estaduais e municipais em apoiar as diversas manifestações, principalmente as populares, que são passadas de pai para filho, e a renovação dos meios de transmissão da cultura brasileira às futuras gerações.

A realização do Seminário é uma das condições para que os municípios estejam aptos a receber recursos do MinC por meio de convênio com o SNC, cuja implantação faz parte das metas do Plano Nacional de Cultura (PNC). Este Sistema foi criado para estimular e integrar as políticas públicas dos governos Federal, Estadual e Municipal e gerir a circulação de informações entre os governos e a sociedade civil.

Para fazer parte do SNC o município deve atender alguns requisitos: ter uma Secretaria de Cultura, um Conselho Municipal de Cultura, um Fundo Municipal de Cultura, uma lei de incentivo fiscal para a cultura e um Plano Decenal de Cultura, além de realizar conferências anuais.

Com a realização do Seminário, Carapicuíba cumpriu todos os requisitos, e após a implantação da Lei Municipal de Cultura e da apresentação do PDC, o município estará habilitado a receber verbas do Ministério da Cultura, a partir de janeiro de 2013.

Após o Seminário, aconteceu a Conferência Municipal de Cultura de Carapicuíba, com o Tema: “Estudos e ações para o Fomento e Dinamização das Artes e Cultura de Carapicuíba”. Artistas, autoridades, profissionais das Secretarias de Cultura e Educação, juntamente com a sociedade civil, debateram sobre os avanços e dificuldades para a valorização das expressões culturais do município. Também houve apresentação de música e dança.

Foto Participantes – da esquerda para a direita: Walter Alves Pereira, presidente da FALC, Frederico Roth, consultor da UNESCO pelo MinC, Katsue Hamada Zenun, secretaria interina de Educação de Carapicuíba, Luiz Carlos Magalhães Peixoto, secretário de Cultura de Carapicuíba, Valério da Costa Benfica, chefe de representação do Ministério Nacional de Cultura e Rubens Pignatari, organizador do evento.