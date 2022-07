Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência é marcado por evento no Seninha em Carapicuíba

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 17 de outubro de 2012

Evento no Ginásio de Esportes Ayrton Senna, na sexta, 21, marcou a homenagem ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiências em Carapicuíba.

Organizado pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Carapicuíba (CMPcD), o evento recebeu entidades como o Centro de Atendimento Especializado Léa Rosemberg, a Associação Projeto Oficina, Associação Cisne e Conexão SIS.

Com a presença do Secretário de Assistência Social Dr. João Napulião de Oliveira e demais autoridades, os presentes assistiram apresentação do Coral de Idosos são Joaquim e uma pantomima (apresentação teatral com mímica e música). O público presente também se descontraiu com danças e brincadeiras e todo o evento foi traduzido em libras.

Ações da Prefeitura de Carapicuíba trouxeram muitos progressos nesta área, como a criação do CMPcD, instalação de mais de trinta (30) rampas para garantir acessibilidade e mobilidade urbana para as pessoas com deficiência e as salas de aulas com recursos nas EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) para atender as crianças com necessidades especiais, dentre outras ações.