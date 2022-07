Projeto Biblioteca Móvel promove encontro neste sábado

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 18 de outubro de 2012

Carapicuíba terá Encontro de líderes com a Fundação BRASILCAMPEÃO e II Encontro de Voluntariado da Formação Continuada Roda-Mundo-Roda-Gigante

Em 29 de setembro, a Prefeitura de Carapicuíba e a Fundação BRASILCAMPEÃO realizarão o Encontro de líderes e o II Encontro de Voluntariado da Formação Continuada Roda-Mundo-Roda-Gigante. Os dois encontros, que acontecem das 9 às 12h e das 13 às 17h na Escola Estadual Dr. Benedito Lima Tucunduva, localizada na Rua Eduardo, 28, Jardim Ana Maria, são direcionados aos participantes do Projeto Biblioteca Móvel de Carapicuíba e aos interessados na expansão de suas ações.

Os eventos fazem parte da formação continuada oferecida aos líderes de Roda do Programa 1 Milhão de Rodas, pela Fundação BRASILCAMPEÃO, junto ao Módulo III da formação continuada do Projeto Biblioteca Móvel Municipal, iniciativa intersecretarial e intersetorial da Prefeitura de Carapicuíba que, desde 2010, visa integrar uma rede de voluntários mediadores de leitura brincantes, estimulando crianças, jovens, adultos e idosos ao prazer em expressar suas leituras de mundo, com os Módulos: (I) Cadastro de voluntariado e de instituições/Capacitação em mediação de leitura; (II) Instalações de Espaços e Rodas de leitura/Campanhas de doação de livros; e (III) Ações socioeducativas e culturais. No módulo III também foram realizados, na ETEC/FATEC Carapicuíba, em 03/12/2011, o “I Encontro de Voluntariado”, e na Escola de Governo, em 02/06/2012, a “I Oficina de Planejamento do PBMC”.

Por meio do Projeto Biblioteca Móvel Municipal, Carapicuíba é polo do Programa 1 Milhão de Rodas da Fundação BRASILCAMPEÃO. Sábado 29, os líderes de Roda atuantes, ou em processo de implantação (no CATIC, Projeto Aconchego, unidades dos CRAS, CAPS, APAE, Cursinho Municipal Prestes Vestibulares, EMEFs, Escolas Estaduais, Escola Raquel Léa Rosemberg, Kolping Vila Menck, e em Biblioteca Comunitária em garagem de residência) terão a oportunidade de refletir sobre sua própria prática e compartilhar experiências que, certamente, contribuíram para o processo de melhoria contínua de todos.

Mais informações sobre o projeto, curta a página no facebook.com/projetobibliotecamovel e, acesse http://www.youtube.com/watch?v=DOnve0jy20o, uma reportagem do NGT Notícias exibida em 2011, sobre a Roda de Leitura realizada com idosos que freqüentam o CATIC (Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba).

Programação do Encontro de líderes com a Fundação BRASILCAMPEÃO e

II Encontro de Voluntariado da Formação Continuada Roda-Mundo-Roda-Gigante

Manhã – Encontro de líderes com a Fundação BRASIL CAMPEÃO

(Restrito ao voluntariado atuante nas Rodas de leitura)

9h – Abertura da Fundação BRASILCAMPEÃO em parceria com o Projeto Biblioteca Móvel de Carapicuíba.

– Compartilhamento de experiências da prática de Roda e conteúdos que auxiliem na formação contínua do Líder de Roda com Eliane Álvares, Francislane Cruz, Eulália Calixto, Douglas Mariano, Míriam Lúcia (Direção Geral e Coordenação da Fundação BRASILCAMPEÃO).

– Ao longo do dia, está previsto “Exposição de Produtos de Rodas de leitura”, por diversos locais; “Exposição TESSITURAS DA VIDA”, com impressos da arte do pintor mineiro Gildásio Jardim, por Solange Antonia Ferreira; “Músicas de Transver o Mundo”, com Kikko Guimarães (Músico, Sociólogo, Arte-Educador), e Banda de Garagem, por alunos da Escola Estadual Tucunduva.

Tarde – II Encontro de Voluntariado da Formação Continuada Roda-Mundo-Roda-Gigante

(Direcionado ao voluntariado em geral, colaborador do PBMC)

13h – Oficina com Dança Circular “Movimentos do corpo em acordes sonoros”, com Sidney Caetano (Historiador, Coordenador Pedagógico no Cursinho Municipal Prestes Vestibulares).

14h – Oficina de livro, tapete e cortina de pano “Compondo leituras de vida”, com Marisa Dal Medico (Pedagoga atuante em instituições de ensino pela ONG Empreendedora);

– Criação de Roteiros de Rodas de leitura inspirados em poesias diversas, e na exposição instalada no local, com Dionéia da Silva Tozzi (Psicóloga, mediadora de leitura voluntária CATIC), Solange Antonia Ferreira, Ana Lúcia Anunciação (Direção Geral e Coordenação de Núcleos do PBMC).

17h – Encerramento.

(Por Solange Antonia Ferreira – Arte-Educadora, Mestre em Educação: História, Política, Sociedade, Diretora Geral do PBMC)