Carapicuíba realiza III Fórum Municipal de Tuberculose e comemora prêmio do Governo do Estado

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 24 de outubro de 2012

Na última quinta feira, 20 de setembro, aconteceu no Teatro FUCA, o III Fórum Municipal de Tuberculose com tema “Tuberculose, responsabilidade de todos nós”, organizado pela Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria da Saúde (Núcleo de Atendimento em Infectologia – NAIC, Programa Municipal de Controle da Tuberculose e Programa de DST/AIDS).

Participaram do evento médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, dentistas, assistentes sociais, coordenadores, conselheiros de saúde e a população usuária dos serviços de saúde do município.

O objetivo do evento foi destacar a importância da atenção básica na busca ativa de sintomáticos respiratórios (pessoas apresentando tosse por mais de 3 semanas) e a coleta do exame do escarro para o possível diagnóstico de tuberculose.

O evento também teve o intuito de premiar com um certificado e um troféu simbólico as unidades que tiveram os melhores resultados pelo trabalho programa municipal de combate e controle da tuberculose.

A tuberculose é uma doença infecto contagiosa de transmissão respiratória e ainda causa preconceito na população. Porém a adesão ao tratamento correto garante a cura após seis meses de tratamento, interrompendo a cadeia de transmissão.

Carapicuíba recebe Prêmio “Qualidade nas Ações de Controle da Tuberculose”

Nesta terça feira 25 de setembro, o Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, através da Coordenadoria de Doenças do Centro de Vigilância Epidemiológica “Profº Alexandre Vranjac”, Divisão de Tuberculose, conferiu ao Município de Carapicuíba o prêmio, “Qualidade nas Ações de Controle da Tuberculose” pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido no município.

A cura de mais de 90% dos casos de tuberculose em 2011 colocou Carapicuíba entre um dos melhores Programas do estado de São Paulo. A premiação é o resultado do esforço dos profissionais de saúde capacitados para explicações e aconselhamento adequando desde o diagnostico até a cura.