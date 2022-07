Prefeitura comemora o Dia das Crianças com oficinas e brincadeiras

Data de Publicação: 25 de outubro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, promove na sexta-feira, 12 de outubro, atividades educativas e recreativas no Parque do Planalto para comemorar o Dia das Crianças.

O feriado promete ser animado com as oficinas de construção de brinquedos a partir de materiais alternativos e/ou recicláveis, como o bilboquê e vai e vem feito com garrafas pet, pé de lata feito com latas de leite, jambolão com jornal e papel crepom, construção de mascaras, cama de gato feito com barbante, e muito mais.

As crianças do bairro e entorno vão se divertir também com jogos, brincadeiras, cama elástica, pula-pula, pintura de rosto, contação de historias e bolhas de sabão. Terá ainda muito algodão doce e pipoca. Todas as oficinas serão orientadas pelos funcionários da Prefeitura e voluntários da comunidade.

Comemoração do dia das Crianças

Dia 12/10 – das 9h às 13h

Parque do Planalto próximo a EMEI Ademar Ferrari